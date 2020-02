Tempête Ciara : 240 vols annulés à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Ajoute augmentation annulations

LA HAYE (awp/afp) - Environ 240 vols au départ et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol ont été annulés en raison de la tempête Ciara qui touche dimanche le nord-ouest de l'Europe, a indiqué un porte-parole de l'aéroport.

Les responsables aéroportuaires avaient fait état de 120 vols annulés en début d'après-midi dimanche.

Ces annulations, qui concernent notamment les compagnies aériennes KLM, British Airways, EasyJet et Lufthansa, touchent principalement des vols en provenance et à destination du Royaume-Uni et de l'Allemagne.

KLM avait déjà annoncé samedi annuler 40 vols européens en prévision de la tempête.

D'autres annulations ne sont pas à exclure et des retards sont attendus tout au cours de la soirée, a précisé le porte-parole d'Amsterdam-Schiphol, l'un des plus importants "hubs" aériens d'Europe.

Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120 km/h balayaient les Pays-Bas dimanche. L'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI) a émis une alerte orange sur tout le pays.

