LULULEMON : ATHLETICA bat le consensus

Lululemon Athletica a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 71 cents par action pour un chiffre d'affaires de 747,7 millions, en hausse de 21%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 75 cents après 56 cents un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 738 millions et un BPA, hors éléments exceptionnels, de 69 cents. Le fabricant de vêtements de yoga a relevé ses prévisions annuelles qui ressortent désormais conformes aux attentes de Wall Street.