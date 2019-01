LULULEMON : ATHLETICA relève ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lululemon athletica a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 (clos le 3 février 2019), pour intégrer l’impact des ventes réalisées sur la période des fêtes. Ainsi, le spécialiste de vêtement de sport anticipe désormais des revenus entre 1,140 et 1,150 milliard de dollar, contre une précédente fourchette cite de 1,115 à 1,125 milliard de dollars. Concernant le bénéfice par action, il est attendu entre 1,72 et 1,54 dollar, contre 1,64 et 1,67 dollar auparavant.