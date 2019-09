LULULEMON : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lululemon Athletica a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le fabricant de vêtements de yoga a réalisé un bénéfice net de 125 millions de dollars, ou 96 cents par action, contre 96 millions, ou 71 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 22% à 883,4 millions. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 15%. Les analystes tablaient sur un BPA de 89 cents et sur un chiffre d'affaires de 846 millions.Pour 2019, le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 3,8 et 3,84 milliards et sur un BPA compris entre 4,63 et 4,7 dollars. Les analystes visent un chiffre d'affaires de 3,81 milliards et un BPA de 4,64 dollars.