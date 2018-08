LULULEMON : plus optimiste sur ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant d’équipement de yoga, Lululemon, est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à des résultats solides et au relèvement des objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le bénéfice net a atteint 95,8 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre respectivement 48,7 millions de dollars et 36 cents par action. Le consensus a été dépassé de 22 cents. Les revenus ont bondi de 25% à 723,50 millions de dollars alors qu’ils étaient attendus à 668 millions de dollars. A données comparables, ils ont augmenté de 20%.Fort de ces bons résultats, Lululemon, a relevé ses objectifs annuels. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,45 et 3,53 dollars contre de 3,10 à 3,18 dollars auparavant. Les ventes sont anticipées entre 3,185 et 3,235 milliards de dollars contre de 3,04 à 3,075 milliards de dollars auparavant.