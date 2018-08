Lululemon Athletica : La valeur du jour à Wall Street - LULULEMON en lévitation grâce au relèvement des objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le yoga c’est bon pour la santé, mais aussi pour les portefeuilles boursiers. L’action du fabricant d’équipement de yoga, Lululemon, flambe de 14,7% à 157,14 dollars à Wall Street, soit une valeur multipliée par deux depuis le 1er janvier. Le groupe canadien côté à Wall Street a réalisé de très bons résultats au deuxième trimestre, clos fin juillet, qui lui ont permis de relever ses objectifs annuels.Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,45 et 3,53 dollars contre de 3,10 à 3,18 dollars auparavant. Les ventes sont anticipées entre 3,185 et 3,235 milliards de dollars contre de 3,04 à 3,075 milliards de dollars auparavant.Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le bénéfice net a atteint 95,8 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre respectivement 48,7 millions de dollars et 36 cents par action. Le consensus a été dépassé de 22 cents. Les revenus ont bondi de 25% à 723,50 millions de dollars alors qu'ils étaient attendus à 668 millions de dollars. A données comparables, ils ont augmenté de 20%.Positifs sur la valeur, Credit Suisse a relevé son objectif de 154 à 164 dollars et JPMorgan, de 146 à 180 dollars. Ce dernier estime que les objectifs du groupe sont facilement atteignables.