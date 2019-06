Lululemon Athletica : La valeur du jour à Wall Street - LULULEMON relève ses objectifs annuels après un solide premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lululemon grimpe de 4,56% à 178,68 dollars après avoir dévoilé un premier trimestre supérieur aux attentes. Sur la période, le fabricant canadien de tenues de sport et yoga a affiché un bénéfice net de 96,60 millions de dollars contre 75,15 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action après dilution ressort à 0,74 dollar contre 0,55 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 782,31 millions de dollars. Il était de 649,70 millions à la même période l’an dernier. Les analystes attendaient un bénéfice dilué par action de 0,71 dollar et un chiffre d’affaires de 756 millions de dollars.Dans ce contexte, Lululemon a relevé ses prévisions de résultats annuels.Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice 2019, le bénéfice dilué par action devrait désormais se situer entre 4,51 et 4,58 dollars contre une précédente fourchette comprise entre 4,48 à 4,55 dollars.Pour sa part, le chiffre d'affaires est attendu entre 3,73 milliards et 3,77 milliards de dollars. Auparavant, le groupe anticipait ce dernier entre 3,70 milliards et 3,74 milliards de dollars."Lululemon continue de voir une forte dynamique dans l'ensemble de l'entreprise (…) J'attends avec impatience les opportunités qui nous attendent ", a commenté Calvin McDonald, chef de la direction.