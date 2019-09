lululemon athletica : La valeur du jour à Wall Street - LULULEMON bat le consensus au deuxième trimestre, relève ses objectifs annuels et bondit en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lululemon Athletica grimpe de 6,93% à 201,74 dollars à Wall Street après avoir relevé ses objectifs annuels dans le sillage d’un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Sur la période, le fabricant de vêtements de yoga a ainsi réalisé un bénéfice net de 125 millions de dollars, ou 96 cents par action, contre 96 millions, ou 71 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 22% à 883,4 millions. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 15%.Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 89 cents et sur un chiffre d'affaires de 846 millions de dollars.Sur la période, le groupe a continué de faire des progrès dans ses différents piliers de croissance, dont l'innovation en matière de produits.Confiant, Lululemon Athletica a relevé ses perspectives 2019 et table désormais sur un bénéfice par action compris entre 4,63 et 4,7 dollars contre une précédente fourchette de 4,51 à 4,57 dollars. Pour sa part le chiffre d'affaires devrait être compris entre 3,8 et 3,84 milliards contre entre 3,73 et 3,77 milliards de dollars auparavant.Les analystes visent de leur côté un chiffre d'affaires de 3,81 milliards et un bénéfice par action de 4,64 dollars.