lululemon athletica : et la Fondation des Nations unies lancent un nouveau programme pour promouvoir la santé mentale et physique des travailleurs humanitaires de l'ONU

Avec un engagement de financement de lululemon, Peace on Purpose ambitionne de former et d'équiper plus de 3 000 travailleurs humanitaires et de toucher plus de 30 000 membres du personnel onusien au cours des trois prochaines années grâce à des outils de pleine conscience et d'auto-prise en charge

lululemon et la Fondation des Nations unies annoncent ce jour un partenariat portant sur un programme novateur visant à promouvoir la santé mentale et physique des travailleurs spécialisés dans le développement et les actions humanitaires de l'ONU, qui sont les premiers à agir face aux défis mondiaux les plus pressants, pour leur permettre de mieux soutenir les communautés du monde entier. lululemon s'engage à verser un million USD au cours des trois prochaines années à Peace on Purpose, un programme factuel, donnant accès à des outils de pleine conscience et d'auto-prise en charge aux travailleurs onusiens pour renforcer leur résilience face à l'adversité et aux environnements stressants (réponse aux urgences humanitaires, soutien aux communautés confrontées à la pauvreté, et autres). La mission de Peace on Purpose est de fournir aux travailleurs humanitaires des outils pour prendre soins d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin des autres, en toute efficacité.

"lululemon et la Fondation de l'ONU partagent le même engagement pour le renforcement des communautés et l'élaboration de solutions collaboratives pour certaines des problématiques les plus urgentes au niveau mondial", déclare Calvin McDonald, PDG de lululemon. "Avec un besoin croissant en matière d'aide humanitaire et de maintien de la paix au niveau international, nous voulons pérenniser les avantages durables d'outils de pleine conscience et consolider le soutien à toutes celles et ceux dont la mission est d'être au service d'autrui."

"Les travailleurs onusiens sont aux avant-postes des défis mondiaux, ils aident les personnes qui se trouvent le plus dans le besoin", déclare Kathy Calvin, présidente et PDG de la Fondation des Nations unies. "Bien souvent, ce travail peut être stressant, et le bien-être du personnel est une priorité pour l'ONU. Des partenariats innovants, comme celui avec Peace on Purpose, peuvent soutenir le personnel onusien au niveau mondial. Avec le soutien de lululemon, nous serons capables de développer le programme de manière à aider le personnel à veiller à son bien-être et à celui d'autrui."

Peace on Purpose est le résultat d'un projet pilote de trois ans mené par l'équipe Here to Be de lululemon et la Fondation de l'ONU, conçu pour répondre à une série de problématiques, comme le burnout, l'usure de la compassion, et les effets physiques, mentaux et relationnels liés au stress chez le personnel onusien. Peace on Purpose a travaillé avec des agences onusiennes pour mettre en place des formations et des ateliers pour plus de 650 membres du personnel au siège new-yorkais et dans sept pays supplémentaires, à savoir la Jordanie, le Liban, le Pakistan, le Sud-Soudan, la Turquie, le Turkménistan et le Zimbabwe.

L'étude réalisée après des formations choisies révèle que plus de la moitié des participants ont présenté une amélioration supérieure à 40% en termes de bien-être général sur la base de facteurs de risques psychologiques clefs, comme l'auto-compassion professionnelle, l'anxiété et la dépression, les symptômes liés à un traumatisme, et le sentiment de détresse.

Les travailleurs humanitaires indiquent subir des niveaux élevés de burnout, de stress et de stigmates de santé mentale dans les environnements difficiles. Peace on Purpose propose des outils de pleine conscience, ainsi que des ressources en bien-être pour soutenir les programmes de santé mentale de l'ONU. Ces outils, comme la respiration consciente, la régulation des émotions, et le yoga, peuvent être déployés pour répondre aux besoins variés des membres du personnel onusien dans les divers environnements où ils évoluent.

Avec l'engagement financier continu et le partenariat éclairé de lululemon, Peace on Purpose visera à former individuellement plus de 3 000 travailleurs du développement et des actions humanitaires de l'ONU au cours des trois prochaines années, à mettre en place un centre de ressources numériques, et à réaliser des formations condensées et des traductions du programme pour toucher 30 000 membres du personnel supplémentaires.

Peace on Purpose joue un rôle clef dans l'engagement de lululemon en faveur de l'impact social et de la durabilité. L'agenda Impact de la société se compose de trois éléments: être humain, se sentir bien, agir pour la planète, avec l'objectif de soutenir et accélérer un impact positif et pertinent à l'échelle mondiale.

Pour de plus amples renseignements sur Peace on Purpose ou sur l'agenda mondial Impact de lululemon, y compris sur Here to Be, veuillez visiter https://shop.lululemon.com/story/sustainability.

À propos de lululemon athletica inc.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU) est une société de vêtements de sport inspirés par un mode de vie sain pour le yoga, la course, l'entraînement et la plupart des autres activités sportives, en créant des produits transformationnels et des expériences permettant à chacun de vivre sa vie comme il l'aime. Pionnier des tissus techniques et des conceptions fonctionnelles, lululemon travaille avec des yogis et des athlètes locaux pour assurer des recherches et un retour d'informations en permanence. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.lululemon.com.

À propos de la Fondation des Nations unies

La Fondation des Nations unies agit en tant que partenaire stratégique pour aider l'ONU à mobiliser les idées, personnes et ressources dont elle a besoin pour promouvoir le progrès et relever les défis les plus pressants à l'échelle mondiale. Nous nous concentrons sur les thèmes fondamentaux des Objectifs de développement durable, élaborons des initiatives dans divers secteurs pour résoudre des problématiques à grande échelle, et entrons en contact avec les citoyens qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Créée en 1998 par l'entrepreneur et philanthrope Ted Turner, la Fondation des Nations unies travaille avec des philanthropes, des entreprises, des gouvernements et des particuliers. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.unfoundation.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191008006005/fr/