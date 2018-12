Lumibird : Invest Securities ajuste sa cible, reste à 'achat'

14/12/2018 | 14:38

Malgré un objectif de cours réduit de 20,1 à 19,4 euros, Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Lumibird, jugeant que 'la baisse récente du titre est une bonne opportunité pour se positionner sur un titre qui offre de bonnes perspectives de croissance'.



'L'augmentation de capital a été un succès. Le montant levé s'élève à 7,8 millions d'euros et a pour but d'accélérer son développement dans de nouvelles technologies laser, soit par croissance externe, soit en renforçant la R&D', souligne l'analyste.



'L'internalisation de la fabrication de certains composants complexes et coûteux va permettre au groupe d'améliorer ses marges', poursuit-il, précisant que cet élément positif n'est pas pris en compte dans le calcul de dilution (-5,2%) de ses BPA.



