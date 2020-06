LUMIBIRD : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird a annoncé la finalisation, ce jour, de l'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex. Le spécialiste des technologies du laser précise que cette acquisition double la taille de la division Médical du Groupe à environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et donne naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.La société a ainsi acquis, au 30 juin 2020, pour 100 millions de dollars australiens, l'ensemble des activités laser et ultrasons d'Ellex, incluant notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux Etats-Unis, en France et en Allemagne." Je suis fier d'accueillir chez Lumibird les équipes d'Ellex. Nous nous connaissons bien depuis de nombreuses années ; les derniers mois nous ont permis de valider le potentiel de création de valeur et de confirmer notre ambition commune d'établir durablement un leadership mondial sur notre marché " a déclaré Marc Le Flohic, président directeur général de Lumibird.