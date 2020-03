LUMIBIRD : APPORT COMPLÉMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Regulatory News:

La société LUMIBIRD (Paris:LBIRD) (FR0000038242-LBIRD) a décidé d'effectuer un apport complémentaire de 300.000 (trois cent mille) euros au contrat de liquidité LUMIBIRD signé avec Louis Capital Markets.

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 13 868 titres

- Solde en espèces du compte de liquidité : 193 895,34 €

Prochaine information : publication des résultats 2019, le 31 mars 2020, après Bourse

