LUMIBIRD : LCM débute le suivi à Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a entamé le suivi de Lumibird, avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 16,10 euros. Le bureau d’études estime que Lumibird offre une opportunité unique de profiter de tendances haussières substantielles (6,3% en moyenne par an entre 2014 et 2022) sur le marché de croissance très attractif du laser.Il précise que ce marché est caractérisé par de hautes barrières à l'entrée (clients, outil industriel, technologie) et que Lumibird bénéficiera de son positionnement pertinent sur les technologies les plus prometteuses (laser à fibre, à diodes et solide), et sur les applications les plus porteuses du marché du laser (LiDAR, médical, et défense avec la progressive substitution des fournisseurs de lasers étrangers par Lumibird notamment).