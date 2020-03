LUMIBIRD : MET EN PLACE UN PLAN DE CONTINUITE

Regulatory News:

Dans le contexte de pandémie Covid-19, LUMIBIRD (Paris:LBIRD) adapte son organisation afin d’assurer, en priorité, la protection de l’ensemble de ses collaborateurs, mais aussi la continuité de ses activités sur des marchés en partie résilients face à la crise, en particulier dans les domaines de la santé et de la défense.

Depuis le 17 mars, le groupe Lumibird a adopté et rapidement mis en place un plan de continuité. Ce plan vise à garantir la protection de ses collaborateurs pour permettre la continuité de l’activité de ses sites, dans le respect des mesures prises par les gouvernements des différents pays dans lesquels le groupe est présent. Les efforts sont également portés envers les fournisseurs et les clients, afin de leur permettre aussi d’assurer une continuité de leurs activités.

Le groupe garde à ce jour plus de la moitié de ses effectifs opérationnels, soit en télétravail soit en présentiel. Il reste ainsi en capacité de vendre, de fabriquer et de livrer plusieurs lignes de produits, et continue de développer un certain nombre de projets stratégiques qui doivent entrer en production dans la deuxième moitié de l’année.

Le système d’information (SI) (plateformes collaboratives, ERP, CRM) permet aux collaborateurs d’assurer avec les clients des échanges sécurisés et performants pour maintenir un support maximum.

Dans un contexte de violente crise économique, Lumibird adapte ses charges en fonction de l’évolution de ses revenus et reste extrêmement vigilant sur le niveau de trésorerie.

Tout le groupe Lumibird est mobilisé pour préserver la santé de tous et lutter contre la propagation du virus, et fait tout son possible pour minimiser l’impact de cette situation sanitaire sur ses activités.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

