LUMIBIRD: RÉSULTATS 2019 : FORTE RENTABILITÉ AU 2E SEMESTRE

Regulatory News:

Le Groupe LUMIBIRD (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, affiche pour l’année 2019 des résultats globalement en hausse, avec notamment un EBE de 21,0 M€ en progression de 26,8% (+17,6% avant IFRS 16) et un résultat net de 8,8 M€ traduisant une marge nette stable par rapport à l’exercice précédent. La situation financière est solide, avec 49,0 M€ de trésorerie nette et 30,8 M€ de dette financière. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, le Groupe assure la continuité d’une partie de ses activités, poursuit ses projets stratégiques et suspend ses objectifs en attendant d’avoir d’avantage de visibilité sur ses marchés.

Extrait des états financiers consolidés arrêtés par le Conseil d’administration

en date du 31 mars 2020 (en M€) 2019 2018 Variation Impact

IFRS 16 (1) Chiffre d’affaires 110,7 100,7 +10,0% (2) Excédent Brut d’Exploitation 21,0 16,5 +26,8% +1,6 (+10%) Résultat opérationnel courant 12,3 11,4 +7,5% n/s Résultat avant impôts 10,6 10,9 -2,8% n/s Résultat net 8,8 8,1 +9,2% n/s

(1) L’impact d’IFRS16 est présenté en annexe en fin de communiqué

(2) +7,8% à périmètre et taux de change constant

Une hausse de 10% du chiffre d’affaires en 2019

Le chiffre d’affaires annuel, à 110,7 M€, est, après révision par les commissaires aux comptes, légèrement supérieur au chiffre (110,1) publié le 27 janvier 2020.

L’activité du Pôle Laser progresse en 2019 de 6,4% à 71,4 M€ avec :

Une stabilité de l’activité Industriel et Scientifique (+1,2% à 25,8 M€) ;

(+1,2% à 25,8 M€) ; Une croissance de l’activité Lidar ( +33,5% à 20,5 M€) marquée par le développement des ventes dans les secteurs de l’automobile (ADAS), de la télémétrie (scan 3D), de l’énergie (wind sensing) et l’extension des capacités de production pour continuer à adresser ces marchés à très fort potentiel.

+33,5% à 20,5 M€) marquée par le développement des ventes dans les secteurs de l’automobile (ADAS), de la télémétrie (scan 3D), de l’énergie (wind sensing) et l’extension des capacités de production pour continuer à adresser ces marchés à très fort potentiel. Un retrait de l’activité Défense/Spatial (-4,2%, à 25,1 M€), lié aux plannings d’achèvement des programmes militaires et à un effet de base important entre les 4e trimestre 2018 et 2019.

Le Pôle Médical a enregistré en 2019 une forte croissance (+17%) avec 39,3 M€ de chiffre d’affaires. La contribution d’Optotek, acquise au cours de l’exercice a représenté 1,1 M€ : la croissance organique (+13,7%) est le principal facteur de développement, grâce à l’accueil favorable des nouveaux produits, à la fois sur les marchés traditionnels et sur de nouveaux marchés, comme celui de la sécheresse oculaire.

Quantel Médical a par ailleurs annoncé en décembre le projet d’acquisition de l’activité Lasers et Ultrasons de l’australien Ellex, représentant environ 40 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice écoulé. Cette opération structurante, qui doit se concrétiser avant la fin du 1er semestre, recèle un fort potentiel de croissance et de création de valeur pour le Pôle Médical.

La réunion des deux groupes, concurrents historiques qui se connaissent parfaitement, crée en effet de nombreuses synergies du fait de la complémentarité des gammes de produits, des implantations géographiques et des positionnements marketing et commerciaux. L’effet taille renforcera par ailleurs les capacités de R&D et de production.

Effet saisonnier positif au 2e semestre : rétablissement des marges

La saisonnalité propre aux différentes activités a des effets non seulement sur le chiffre d’affaires mais aussi sur la répartition des résultats sur les deux semestres. Ainsi, après un pincement des marges constaté au 1er semestre 2019, la rentabilité a significativement progressé au 2e semestre, rétablissant sur l’exercice un niveau de marge (EBE et ROC) en phase avec celles de 2018, et ce dans un contexte d’une hausse des capacités de production de l’activité Lidar, en avance de phase.

Analyse du résultat par division et par semestre En M€ Laser Medical TOTAL S1 S2 EBE 2018 14,2 2,4 16,5 5,5 11,0 En % du CA 21,2% 6,9% 16,4% 12,9% 19,0% EBE 2019 15,5 5,5 21,0 6,7 14,3 En % du CA 21,7% 13,9% 18,9% 13,0% 24,1% ROC 2018 9,7 1,7 11,4 2,8 8,6 En % du CA 14,5% 5,0% 11,3% 6,7% 14,7% ROC 2019 9,3 3,0 12,3 2,6 9,7 En % du CA 13,0% 7,6% 11,1% 5,1% 16,3%

L’excédent brut d’exploitation 2019 progresse de 26,8%, à 21,0 M€, dont 1,6 M€ lié à l’application de la nouvelle norme IFRS 16.

Le résultat opérationnel courant est de 12,3 M€, en hausse de 7,5% sous l’effet de l’accroissement de l’activité et d’une légère baisse des dépenses opérationnelles, contrebalancées par un accroissement des charges de personnel et des amortissements.

Après un résultat financier de -0,7 M€ (contre -0,5 M€ en 2018) et une charge d’IS en nette diminution (1,8 M€ contre 2,8 M€ en 2018), le résultat net s’élève à 8,8 M€, soit un taux de résultat net sur CA de 8,0%, identique à celui de 2018.

19,5 M€ de flux liés aux activités opérationnelles

Le BFR est resté stable en 2019 (0,1 M€ d’augmentation), notamment grâce à une croissance modérée des stocks (+1,0 M€) et une bonne gestion des postes clients et fournisseurs (-2,1 M€), ce qui a permis de générer des flux liés aux activités opérationnelles (intégrant l’impact du retraitement IFRS16) de 19,5 M€. Ces ressources ont permis de financer les investissements industriels courants ainsi que certains investissements financiers (titres Halo-Photonics). Après investissements et avant toute mesure de financement externe, le Free cash-flow1 généré s’élève à 2,4 M€.

Sous l’effet de ces bonnes performances, de l’augmentation de capital de 25M€ en mai 2019, de nouvelles dettes adossées à des investissements spécifiques, industriels (achat du nouveau site de Quantel Médical à Clermont-Ferrand pour 3,4 M€) ou financiers (incluant l’acquisition d’Optotek Medical), LUMIBIRD passe à fin 2019 en situation de cash net positif de 18,2 M€, qui se décompose en 49,0 M€ de trésorerie nette et 30,8 M€ de dette financière. Les capitaux propres sont de 124,9 M€ au 31.12.2019. Par ailleurs, le Groupe a également mis en place une dette d’acquisition à hauteur de 35 M€, dont 29,9 M€ restent mobilisables à la clôture de l’exercice.

Perspectives : suspension des objectifs dans le contexte de crise sanitaire COVID-19

Dans le contexte de pandémie Covid-19, LUMIBIRD adapte son organisation afin d’assurer, en priorité, la protection de l’ensemble de ses collaborateurs, mais aussi la continuité de ses activités sur des marchés en partie résilients face à la crise, en particulier dans les domaines de la santé et de la défense. Ainsi le groupe garde à ce jour plus de la moitié de ses effectifs opérationnels, soit sur site, soit en télétravail. Il reste ainsi en capacité de vendre, de fabriquer et de livrer plusieurs lignes de produits. Par ailleurs, LUMIBIRD continue de développer un certain nombre de projets stratégiques qui doivent entrer en production dans la deuxième moitié de l’année. Par ailleurs, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa trésorerie et étudie les dispositifs d’aides les plus adaptés.

A ce jour, sans pouvoir estimer plus précisément l’impact de la crise sur ses différents marchés, le groupe suspend les objectifs précédemment communiqués au marché. Il précisera ses objectifs court et moyen terme dès qu’il sera en mesure de le faire, lors d’une prochaine publication.

La stratégie, qui a porté ses fruits ces deux dernières années, reste axée sur un mix de croissance organique et externe sur les 3 marchés porteurs (Lidar, Défense/Spatial et Médical) tout en maintenant et renforçant le leadership technologique.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2020, le 27/04/2020, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 560 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

ANNEXE : EXTRAIT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Bilan consolidé au 31 décembre 2019 (en K€) GROUPE LUMIBIRD - Actif consolidé 2018 Net 2019 Net Actifs non courants Goodwill 31 417 40 100 Immobilisations incorporelles 22 660 27 662 Immobilisations corporelles 8 344 13 863 Actifs financiers non courants 995 1 329 Autres actifs non courants 5 330 5 794 Impôts différés - actif 4 858 1 703 Total actifs non courants 73 603 90 451 Actifs courants Stocks 22 846 26 256 Prêts et créances au coût amorti courants 26 349 21 851 Créance d'impôt courante 1 430 400 Autres actifs courants 5 213 4 497 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 593 50 301 Total actifs courants 77 431 103 303 TOTAL ACTIF 151 035 193 754 GROUPE LUMIBIRD - Passif consolidé 2018 Net 2019 Net Capitaux propres Capital 16 754 18 430 Réserves consolidées 64 985 97 739 Ecart de conversion 964 (43) Résultat net (Part du groupe) 8 075 8 820 Capitaux Propres (PDG) 90 778 124 946 Intérêts ne conférant pas le contrôle 0 0 Passifs non courants Dettes financières non courantes 16 884 24 996 Avantages du personnel 2 150 2 508 Provisions non courantes 28 30 Autres passifs non courants 2 756 6 930 Impôts différés - passif 3 059 2 Total passifs non courants 24 876 34 466 Passifs courants Dettes financières courantes 7 704 7 085 Provisions courantes 522 660 Impôt exigible 41 11 Passifs financiers courants 12 301 10 391 Autres passifs courants 14 813 16 195 Total passifs courants 35 380 34 342 TOTAL PASSIF 151 035 193 754

Compte de résultat 31 décembre 2019 (en K€) GROUPE LUMIBIRD - Compte de résultat consolidé 2018 2019 Chiffre d'affaires 100 697 110 717 Autres produits des activités ordinaires 1 099 1 936 Achats consommés (39 890) (43 586) Charges de personnel (27 203) (32 183) Charges externes (16 138) (14 023) Impôts et taxes (2 023) (1 889) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 16 542 20 974 Amortissements (5 304) (8 187) Provisions (40) (1 081) Autres produits et charges opérationnels courants 216 559 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 11 414 12 264 Résultat sur cessions d'actifs (4) (168) Effet des variations de périmètre 0 (784) Produits opérationnels non courants 0 (11) Dépréciations des écarts d'acquisition 0 0 RESULTAT OPERATIONNEL 11 410 11 300 Produits de tréso. et d'équivalents de trésorerie 10 25 Coût de l'endettement financier brut (586) (719) Coût de l'endettement financier net (576) (694) Autres produits et charges financiers 83 (32) RESULTAT FINANCIER (493) (726) Impôts sur les bénéfices (2 842) (1 754) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 8 075 8 820 Dont intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 Dont part des propriétaires de la société mère 8 075 8 820 Résultat par action 0,51 0,52 Résultat net dilué par action 0,51 0,52

Tableau des flux de trésorerie consolidés (en K€) Libellé 2018 2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 8 075 8 820 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Dividendes reçus des mises en équivalence Amortissements et provisions 5 086 8 501 Plus ou moins values de cessions d'actifs 4 168 Coût de financement 528 667 Charges et produits liés aux stocks options et assimilés Autres produits et charges calculés 22 Charge d'impôt 2 842 1 754 Marge brute d'autofinancement avant impôts et frais financiers 16 534 19 933 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (3 172) (104) Impôt payé / reçu (1 283) (334) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR LES ACTIVITES OPERATIONNELLES (I) 12 079 19 494 Investissements corporels et incorporels (11 011) (11 281) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 492 331 Décaissements sur investissements financiers - (328) Encaissements sur investissements financiers 87 259 Trésorerie / acquisitions / cessions de filiales 2 (6 125) Variation nette des placements à court terme (0) Opérations internes Haut de Bilan (0) (0) FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS (II) (10 430) (17 144) Variation nette des emprunts 2 143 3 623 Dividendes versés des filiales Dividendes reçus/versés de la société mère Augmentations / réductions de capital 7 785 24 586 Variation des autres fonds propres 60 664 Concours bancaires (dettes) - 50 FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) 9 988 28 923 Variation de change sur la trésorerie (IV) 37 210 Variation de change sur autres postes du bilan INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE (IV) 37 210 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) 11 674 31 457 TRESORERIE : OUVERTURE 5 822 17 555 Reclassement 59 TRESORERIE : CLOTURE 17 555 49 012

Impact de l’application IFRS16

Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe applique les dispositions de la norme IFRS16 entrée en application de façon obligatoire à cette date. Elle remplace la norme IAS17 ainsi que les interprétations associées IFRIC4 (relative aux accords contenant un contrat de location), SIC15/SIC27 (relatives d’une part aux traitements des contrats de location simple, et d’autre part des contrats de location en substance).

L’application de cette nouvelle norme conduit à reconnaître au bilan, tous les engagements de location (tels que définis dans la norme) sans distinction entre les contrats de location opérationnelle (reconnus, précédemment, en engagement hors-bilan) et les contrats de location-financement. Ceci induit, pour chaque contrat de location :

la reconnaissance au bilan : D’un nouvel actif appelé « droit d’utilisation », représentatif du droit d’utiliser l’actif loué pendant la période de location ; D’une nouvelle dette appelée « location – IFRS16 », représentative de l’engagement de paiement des loyers ;



La constatation, au compte de résultat : D’une dotation aux amortissements du droit d’utilisation ; D’une charge financière représentative de l’intérêt financier porté par la dette de location – IFRS16



Le Groupe a appliqué la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » :

Les contrats de location déjà en cours au 31 décembre 2018 ont été considérés comme prenant effet seulement à partir du 1er janvier 2019 et que leur durée comptable correspondait à leur durée résiduelle à compter de cette date ;

La dette de location reconnue au 1er janvier 2019 a été calculée en considérant la valeur actualisée des loyers restant à payer à cette date ;

Le droit d’utilisation reconnu au 1er janvier 2019 a été déterminé par référence à cette dette de location ;

les données de l’exercice 2018 présentées à titre comparatif, n’ont pas été ajustées.

L’impact de cette norme sur les éléments financiers du Groupe sont les suivants :

GROUPE LUMIBIRD -compte de résultat 2019 EBE Charges externes + 1,6 M€ ROC Dotations aux amortissements (1,5) M€ Coût de l’endettement financier brut Charges financières (0,1) M€ Résultat net ns

GROUPE LUMIBIRD -Bilan Au 1er janvier 2019 2019 Net ACTIFS NON COURANTS Droits d’utilisation + 5,0 M€ 4,2 M€ PASSIFS NON COURANTS Dettes financières non courantes 2,1 M€ 2,8 M€ PASSIFS COURANTS Dettes financieres courantes 2,9 M€ 1,4 M€

GROUPE LUMIBIRD -TFT 2019 FLUX DES ACTIVITES OPERATIONNELLES Résultat net NS Amortissements et provision + 1,6 M€ FLUX DES ACTIVITES DE FINANCEMENT Remboursement des emprunts (1,5) M€ Intérêts décaissés (0,1) M€

1 Le free cash flow correspond aux flux des activités opérationnelles (tels que ressortant du tableau de flux de trésorerie consolidé) net des flux des activités d’investissements (tels que ressortant du tableau de flux de trésorerie consolidé) et avant flux des activités de financement (tels que ressortant du tableau de flux de trésorerie consolidé)

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200331005789/fr/