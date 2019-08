Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird a acquis la société slovène Optotek Medical d.o.o., spécialisée dans le développement de solutions optiques et laser à applications médicales. Cette acquisition est l'aboutissement d'une longue collaboration entre les deux sociétés à travers des contrats de développement et de fourniture d'appareils en OEM pour la gamme de lasers de chambre antérieure de la filiale Quantel Medical. Laquelle renforce ainsi à la fois son expertise en R&D de lasers médicaux et son intégration industrielle avec une unité de production supplémentaire certifiée ISO 13485 basée à Ljubjana, Slovénie.En 2018, Optotek Medical a réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros, dont près des deux tiers auprès de Quantel Medical. Le solde a été réalisé sur une gamme de lasers ophtalmologiques vendus dans une trentaine de pays. Optotek détient un savoir-faire de pointe en optique et micro-mécanique." Les co-développements menés par Quantel Medical et Optotek Medical depuis pratiquement 20 ans, ont permis d'amener sur le marché des solutions innovantes pour le traitement de la cataracte secondaire et du glaucome. Cette acquisition est l'aboutissement logique d'une collaboration historique et le début d'une nouvelle étape dans notre développement. " précise Jean Marc Gendre, dirigeant de Quantel Medical." Cette acquisition s'inscrit dans la logique du groupe Lumibird d'offrir à ses clients de nouveaux produits à forte valeur ajoutée et d'en maîtriser complètement la chaine de développement et de production. Non seulement nous renforçons notre gamme de produits de traitement laser en Ophtalmologie mais nous élargissons également notre offre de solutions OEM dans des marchés porteur comme la dermatologie ou la chirurgie ORL ( Bras Articulés) commente Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird.Les synergies industrielles, technologiques et commerciales entre les deux sociétés vont permettre d'accroitre la compétitivité des lasers ophtalmiques déjà commercialisés et d'accélérer le développement de nouveaux produits.