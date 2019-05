LUMIBIRD : augmentation de capital privée pour financer principalement de la croissance externe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird annonce le lancement d’une augmentation de capital d’environ 20 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordre. Le produit net de l’augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l’acquisition de nouvelles technologies lasers.En cas de non réalisation des projets de croissance externe, la société utilisera tout ou partie du produit net de l'augmentation de capital pour l'investissement en interne dans des projets de recherche et développement.Esira, qui détient de concert avec Eurodyne, 54,33 % du capital et 55,46 % des droits de vote de la Société a fait connaitre son intention de placer un ordre d'un montant d'environ 2 millions d'euros en vue de souscrire à l'augmentation de capital. Les sociétés Esira et Eurodyne, administrateurs de la société sont également contrôlées par Marc Le Flohic, PDG de Lumibird.La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 22 mai 2019.