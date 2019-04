LUMIBIRD : les bons résultats 2018 sont salués

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird bondit de 6,80% à 16,34 euros, au-lendemain de la publication de résultats 2018 en progression plus importante que prévu. L’année dernière, le spécialiste de la technologie laser à usages scientifiques, industriels et médical a généré un résultat net de 8,1 millions d’euros, contre 3,4 millions d’euros en pro-forma 2017. L’excédent brut d’exploitation a augmenté de 62% à 16,5 millions d’euros.LCM a relevé son objectif de cours de 16,10 euros à 18 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Lumibird, le broker ayant pris en compte des résultats meilleurs que prévu. Il explique le rebond " notable " de la marge d'EBITDA à 16,4% (+440 points de base) notamment par la forte contribution du segment laser médical et la bonne tenue de la marge brute.Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est élevé à 100,7 millions d'euros, en progression de 18%. La croissance est quasi exclusivement organique, l'acquisition d'ECM par Quantel Medical en juillet dernier ayant pour le moment un impact marginal sur le chiffre d'affaires.S'exprimant sur ses perspectives, Lumibird indique que les trois segments de croissance, Capteurs Lidar, Défense et Médical, " restent cette année dans une dynamique commerciale et industrielle soutenue ".Lumibird a enfin confirmé ses objectifs stratégiques d'atteindre à l'horizon 2021 un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros (hors croissance externe) et une marge d'Ebitda de plus de 20%.