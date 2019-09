LUMIBIRD : "pincement" de la marge opérationnelle au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird a enregistré un résultat net en baisse de 14 % à 1,8 million d’euros et un Excédent brut d’exploitation en progression de 22 % à 6,7 millions d’euros au premier semestre. Ce dernier a représenté 12,95 % des revenus contre 13 % un an auparavant. L'application des normes IFRS 16 a cependant eu un impact favorable de 0,8 million sur l'Ebitda cette année. Le chiffre d'affaires consolidé de 51,70 millions d'euros est en hausse de 22 %."Le pincement momentané de sa marge opérationnelle au 1er semestre est consécutif à l'augmentation des ressources de production sur l'activité Lidar en anticipation de la croissance à venir, mais également de l'impact saisonnier négatif sur la marge des contrats de défense et d'étude", a commenté la société.Le spécialiste des lasers anticipe une marge opérationnelle en phase avec les attentes au second semestre 2019 et confirme ses objectifs stratégiques de chiffre d'affaires à 150 millions d'euros (hors croissance externe) et de marge d'Ebitda de plus de 20 % pour l'exercice.