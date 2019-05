LUMIBIRD : replie après l'augmentation de capital de 25,1 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird recule de 2,14% à 16,44 euros dans sillage du succès de l'augmentation de capital de 25,1 millions d'euros. Le spécialiste des lasers comptait initialement lever 20 millions d'euros via un placement privé. Le groupe a finalement placé 1 675 442 actions nouvelles au prix unitaire de 15 euros, ce qui représente 10 % du capital social avant l'augmentation de capital. Ce prix fait ressortir une décote de 10,71 % par rapport au cours de clôture de mardi.Comme prévu, Esira a souscrit 133 333 actions nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra, à l'issue de l'opération, de concert avec Eurodyn, 50,12 % du capital et 51,35 % des droits de vote de la société.Les sociétés Esira et Eurodyne, administrateurs de la société sont également contrôlées par Marc Le Flohic, PDG de Lumibird.Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers.En cas de non réalisation des projets de croissance externe, la société utilisera tout ou partie du produit net de l'augmentation de capital pour l'investissement en interne dans des projets de recherche et développement.Réagissant à cette opération, LCM a réduit son objectif de cours de 20,7 euros à 18,50 euros et confirmé sa recommandation d'Achat.