LUMIBIRD : suspend ses prévisions

Lumibird a réalisé en 2019 un résultat net en hausse de 9,2% à 8,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des des technologies laser est de 12,3 millions, en hausse de 7,5% sous l’effet de l’accroissement de l’activité et d’une légère baisse des dépenses opérationnelles, contrebalancées par un accroissement des charges de personnel et des amortissements. L’excédent brut d’exploitation 2019 progresse de 26,8%, à 21 millions, dont 1,6 million lié à l’application de la nouvelle norme IFRS 16.Le chiffre d'affaires annuel, à 110,7 millions, est, après révision par les commissaires aux comptes, légèrement supérieur au chiffre (110,1) publié le 27 janvier 2020.Face à la crise, le groupe prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa trésorerie et étudie les dispositifs d'aides les plus adaptés.A ce jour, sans pouvoir estimer plus précisément l'impact de la crise sur ses différents marchés, le groupe suspend les objectifs précédemment communiqués au marché. Il précisera ses objectifs court et moyen terme dès qu'il sera en mesure de le faire, lors d'une prochaine publication.La stratégie, qui a porté ses fruits ces deux dernières années, reste axée sur un mix de croissance organique et externe sur les 3 marchés porteurs (Lidar, Défense/Spatial et Médical) tout en maintenant et renforçant le leadership technologique.