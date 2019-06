Lumibird : le point sur la participation d'Eurodyne et Esira

04/06/2019 | 13:03

Un avis publié hier par l'AMF indique qu'en date du 24 mai, la société Eurodyne a franchi en baisse le seuil des 10% du capital de Lumibird après une augmentation de capital.



Eurodyne détient désormais 9,68% du capital et 13% des droits de vote de Lumibird.



Pour sa part, Esira, société émanant du PDG Marc Le Flohic qui contrôle Eurodyne, n'a franchi aucun seuil et pointe à 40,44% des parts et 38,34% des voix. Ensemble, Eurodyne et Esira contrôlent le capital et les droits de vote de Lumibird.





