Lumibird : Invest Securities vise maintenant 20,1 euros

02/10/2018 | 11:52

Invest Securities se montre bien plus optimiste sur Lumibird (ex-Quantel), le spécialiste du laser. Toujours à l'achat sur le titre, le bureau d'études a fortement relevé son objectif de cours de 10,2 à 20,1 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 50%.



'A peine un an après la fusion de Quantel et de Keopsys en octobre 2017, Lumibird profitera dès 2018 de son positionnement sur des marchés porteurs dont les capteurs LIDAR à destination notamment des véhicules autonomes et des éoliennes. La fusion a permis au groupe d'atteindre une taille critique nécessaire à cette croissance', argumentent les spécialistes.



Invest Securities estime 'parfaitement réaliste' l'objectif de chiffre d'affaires 2018 de 100 millions d'euros et parie sur l'amélioration des marges qui découlera de la 'rationalisation' du groupe, dont 'le profil bénéficiaire change radicalement'.





