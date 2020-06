Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lumibird a obtenu l'autorisation du projet d'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex par l'autorité de la concurrence australienne, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Cette condition suspensive étant levée, Lumibird et Ellex devraient finaliser l'opération d'ici le 30 juin.En décembre dernier, Lumibird avait conclu un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex pour un montant de 100 millions de dollars australiens (environ 62 millions d'euros).L'opération a été financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire. " Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires ", s'est réjoui Lumibird.L'ensemble des activités laser et ultrason d'Ellex représente un chiffre d'affaires pro forma de 65,5 millions de dollars australiens et un Ebitda de 9,5 millions de dollars, hors frais de siège, sur la base de l'exercice clos au 30 juin 2019.Les actifs acquis incluent notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux USA, en France et en Allemagne.