Lumibird, spécialiste des technologies laser, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 21 mai 2020. La demande totale s’est élevée à environ 61,6 millions d’euros, soit un taux de souscription de 195%. La direction du groupe a ainsi décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, ce qui porte le montant brut levé à 36,3 millions d’euros. Ce montant sera affecté en priorité et en totalité au financement d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l’acquisition de nouvelles technologies lasers.Le produit de l'augmentation de capital sera conservé par Lumibird jusqu'à ce que des opportunités de croissance externe se concrétisent ou que Lumibird décide de réallouer ces fonds, notamment pour l'investissement en interne dans des projets de recherche et développement.En cas de réallocation des fonds, Lumibird publiera un communiqué à cet effet. Il est précisé que le produit de l'augmentation de capital ne servira pas au financement ou au refinancement de l'acquisition par Lumibird des activités laser et ultrason d'Ellex, ni au financement du fonds de roulement et des dépenses courantes de l'entreprise.A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Lumibird s'élèvera à 22 466 882 euros, divisé en 22 466 882 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché règlementé d'Euronext à Paris sont prévus le 16 juin 202