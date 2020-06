Lumibird : Eurodyne dépasse les 10% du capital

24/06/2020 | 15:00

Eurodyne a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 juin, par suite de la souscription à une augmentation de capital de Lumibird, le seuil de 10% du capital de la société et détenir individuellement 10,32% du capital et 15,97% des droits de vote.



À cette occasion, Esira n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, directement et par l'intermédiaire d'Eurodyne qu'elle contrôle, 51,93% du capital et 54,38% des droits de vote du spécialiste des technologies laser.



