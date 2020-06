Small & Midcaps : les derniers choix des stars de la gestion

Le contexte : déconfinement et plans de relance redonnent espoir aux investisseurs Les petites valeurs françaises et européenne ont poursuivi leur rebond dans la roue des grandes, sur fond de début de rotation sectorielle au profit des secteurs cycliques tels que l’automobile, la construction, l’aéronautique et le tourisme. En somme, les valeurs massacrées par le stress des derniers mois, avec bien sûr une prime aux valeurs les...