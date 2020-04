LumX a aggravé ses pertes en 2019

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs LumX a bouclé l'exercice 2019 sur une perte de 13,0 millions de dollars, contre un déficit de 8,8 millions un an plus tôt, a-t-il indiqué jeudi soir. Les frais opérationnels ont été abaissé de près de 6 millions de dollars, ce qui a permis de minimiser la perte d'exploitation Ebitda de 68% à 2,6 millions.

La société a dû inscrire un amortissement de goodwill de 4,7 millions et un amortissement de 1,2 million. De plus, la charge fiscale a nettement augmenté sur un an. Cela explique la forte détérioration du résultat net. Les recettes ont elles atteint 8,4 (8,3) millions de dollars.

Comme déjà annoncé, LumX a demandé le retrait de cotation de ses actions pour le 39 juin prochain. Le dernier jour de négoce sera le 29 juin, avait-elle indiqué en janvier dernier.

jb/rp