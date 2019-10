LumX: la directrice de la division juridique va s'en aller

Zurich (awp) - Un départ intervient à la direction du fournisseur de services financiers LumX (autrefois Gottex). La directrice de la division juridique Sonia Bhasin quittera ses fonctions au 4 janvier 2020,

a indiqué la société lundi soir.

Mme Bhasin travaillait depuis 2016 pour LumX. En plus de la fonction de directrice juridique, elle était aussi en charge de la Compliance et était membre du comité exécutif du groupe et directrice de LumX Asset Management (UK) et de LumX Asset Management (USA). LumX ne dit rien de la succession de Mme Bhasin.

