Zurich (awp) - Lumrisk, secteur Fintech du gérant d'actifs Lumx (anciennement Gottex), a réalisé une ronde de financement auprès d'investisseurs professionnels et a levé 7,5 millions de francs suisses via émission d'un emprunt convertible. L'argent récolté servira à l'accélération du développement des produits de l'unité et au financement d'investissements préalables, a indiqué Lumx mercredi soir.

Le financement a été réalisé par émission d'un emprunt convertible non garanti de rang postérieur et d'une durée jusqu'au 31 mars 2022. Le taux d'intérêt est de 10% jusqu'au 31 décembre 2019, puis il augmentera chaque trimestre de 2,5% jusqu'au maximum de 20%. Les détenteurs des bonds pourront les convertir en actions Lumrisk dans le cas d'une future ronde de financement par actions d'au moins trois millions de francs suisses ou d'une vente de Lumrisk.

Le prix de conversion est de 75% du prix d'émission des actions dans le cas d'une ronde de financement par actions ou est le prix de vente des actions dans le cas d'une vente de Lumrisk. Les détenteurs des bonds ont un droit de warrants au pro rata sur les actions, représentant 4,5% du capital-actions de la société avant conversion.

Dans son communiqué, Lumx affirme que les recettes de Lumrisk ont atteint un nouveau record et qu'elles devraient encore augmenter au 2e semestre 2019. D'importantes étapes ont été franchies ces derniers mois.

