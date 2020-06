Lundin Mining Corporation : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 29/06/2020 | 17:24 achat En cours

Cours d'entrée : 7.12CAD | Objectif : 8.02CAD | Stop : 6.715CAD | Potentiel : 12.64% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Lundin Mining Corporation. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.02 CAD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 36% à l'horizon 2022.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 7.84 CAD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 8.02 CAD.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Sociétés minières intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LUNDIN MINING CORPORATION -9.92% 3 741 BHP GROUP -7.37% 115 415 RIO TINTO PLC 0.68% 94 744 ANGLO AMERICAN PLC -15.34% 27 984 GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.. 1.14% 17 795 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 29.67% 9 011 FRESNILLO PLC 28.83% 7 492 SOUTH32 -25.93% 6 586 TECK RESOURCES LIMITED -40.14% 5 232 YAMANA GOLD INC. 38.72% 4 950 YINTAI GOLD CO., LTD. 15.43% 4 403

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020

