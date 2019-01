Luxoft : DXC Technology s'apprête à acquérir le chef de file de l'innovation numérique Luxoft

L'accès aux talents numériques et aux capacités supplémentaires promet de stimuler la croissance

DXC Technology (NYSE: DXC) et Luxoft Holding, Inc (NYSE: LXFT), ont annoncé ce jour un accord définitif d'après lequel DXC fera l'acquisition de Luxoft, un innovateur numérique d'envergure mondiale avec une gamme différenciée de produits, une expertise sectorielle verticale approfondie et des talents de renommée internationale dans le numérique.

En vertu de l'accord passé entre DXC et Luxoft, l'intégralité des actions ordinaires de Luxoft de catégorie A et B, émises et en circulation, recevront 59,00 dollars par action en espèces, représentant une valeur sociale totale d'environ deux milliards de dollars.

Ensemble, DXC et Luxoft offriront une proposition de valeur différenciée à leurs clients, pour la transformation numérique de bout en bout, en alliant les capacités d'ingénierie numérique de Luxoft à l'expertise de DXC en matière de modernisation et d'intégration TI. L'acquisition accélérera la croissance numérique et la stratégie expansive présentée par DXC lors de sa Journée des investisseurs à l'automne dernier, et accroîtra l'accès aux talents clefs dans le numérique.

Luxoft fournit des services de conseil et d'ingénierie en stratégie numérique pour les entreprises d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Basée à Zoug, en Suisse, la société a généré un chiffre d'affaires de 911 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres déclarés, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) à deux chiffres sur les trois dernières années.

"Luxoft et DXC sont fortement complémentaires, et notre vision commune de la transformation numérique fait de cette alliance stratégique un rapprochement idéal pour les deux entreprises, et crée des avantages considérables pour nos clients", déclare Mike Lawrie, président du conseil, président et chef de la direction de DXC Technology. "Luxoft présente un bilan éprouvé et jouit d'une expertise approfondie pour ce qui est de donner des résultats mesurables et à grande échelle pour des clients internationaux dans les industries phares, notamment l'automobile et les services financiers. L'intégration de Luxoft accélère la stratégie de croissance de DXC, à l'heure où nous préparons l'entreprise pour répondre aux exigences numériques de nos clients d'aujourd'hui et de demain."

Un chef de file du numérique

Luxoft propose des capacités numériques différenciées dans des domaines tels que l'analytique, l'expérience et l'interface utilisateur (UX/UI), l'IdO et la blockchain, et joue un rôle significatif dans les services d'ingénierie externalisés, les solutions nuagiques et le devops. Luxoft apporte une solide expertise verticale dans des industries clefs, notamment l'automobile (poste de conduite numérique, conduite autonome, mobilité connectée), les services financiers (conseils numériques, réglementations et conformité, lancement de plateforme), et la santé et les sciences de la vie (labo numérique, engagement du client). Luxoft dispose également d'un portefeuille bien établi de services dans d'autres secteurs, comme le voyage, les médias, la communication, l'énergie et les services publics.

Ensemble, Luxoft et DXC jouiront d'une expertise sectorielle aussi vaste que détaillée. La société fusionnée sera en mesure de proposer:

Des capacités numériques de bout en bout pour le secteur des services financiers, avec une véritable présence mondiale;

De nouveaux services d'assurance, un secteur dans lequel DXC est un chef de file reconnu;

Une offre inégalée à l'industrie automobile, en alliant les connaissances et l'expérience de Luxoft dans les systèmes automobiles, aux capacités de DXC en termes de nuage et de sécurité pour les services automobiles connectés; et

Des services de pointe dans la santé et les sciences de la vie, en combinant l'expérience de DXC dans les systèmes spécialisés, et les capacités numériques de Luxoft.

Luxoft s'appuie sur des équipes hautement compétentes représentant près de 13 000 personnes au total, dont la majorité d'entre elles possèdent un master ou un PhD, ainsi qu'une expérience approfondie du secteur. La société a mis sur pied et exploite une plateforme unique d'acquisition et de gestion des talents qui assure un processus d'embauche rapide, avec la capacité d'utiliser la plateforme sur l'ensemble de DXC afin d'améliorer l'efficacité d'embauche.

Luxoft est au service de clients prestigieux dans chaque région, avec une présence toute particulière sur les marchés européens. Dans le secteur automobile, la société fusionnée -- Luxoft et DXC -- travaillera avec plus de 20 constructeurs et équipementiers en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. La société fusionnée sera au service de la moitié des plus grandes institutions financières aux Amériques et en Europe.

Luxoft conservera sa marque et évoluera comme "Une société technologique DXC", et continuera d'être dirigée par Dmitry Loschinin, l'actuel président et chef de la direction, sous la supervision de Lawrie.

"Au cours de ces dernières années, notre réussite a reposé sur nos talents et sur notre capacité à concevoir, développer et fournir des solutions numériques véritablement innovantes répondant spécifiquement aux besoins de nos clients", déclare Loschinin. "L'intégration à DXC présente une opportunité prometteuse de création d'une valeur supplémentaire pour nos employés, clients et partenaires. Nous gagnerons l'échelle, les ressources et la présence de marché nécessaires pour être plus performants et compétitifs, et pour concrétiser plus rapidement notre vision. En tant que société DXC, nous conserverons les capacités différenciées et la culture de Luxoft, tout en générant de la croissance pour l'entité fusionnée."

Avantages de la transaction

L'acquisition de Luxoft élargira le portefeuille de solutions numériques de DXC, renforcera sa présence dans les marchés verticaux à forte croissance, optimisera l'accès aux ingénieurs de talent à l'échelle mondiale, et consolidera, dans son ensemble, la proposition de valeur numérique de DXC. La transaction se concentrera sur l'accélération de croissance pour DXC, en portant une attention particulière à la vente croisée de services numériques, l'expansion vers de nouveaux marchés et la mise à échelle des effectifs.

La société fusionnée tirera parti des solutions différenciées, des plateformes, du modèle de fourniture et de la PI de Luxoft, ainsi que de partenariats de premier ordre qui compléteront ceux de DXC. Les synergies de revenu devraient provenir des offres en vente croisée de Luxoft sur l'ensemble du portefeuille de DXC, tout en apportant l'expertise de DXC en matière de modernisation des TI et d'intégration numérique aux clients de Luxoft.

À propos de la transaction

La transaction devrait être finalisée en juin 2019 et est soumise aux conditions usuelles et approbations réglementaires. Les actionnaires représentant approximativement 83 pour cent du nombre total de votants de Luxoft ont fourni des consentements écrits en faveur de la transaction, signifiant ainsi que l'approbation actionnariale requise a été obtenue par Luxoft.

DXC anticipe que l'alliance sera créatrice de valeur, en s'appuyant sur des capacités et des offres complémentaires, des solutions différenciées pour les clients dans le cadre de vastes transformations numériques de bout en bout, un solide pool de talents numériques, et l'accès à des segments verticaux à forte croissance. Ensemble, DXC et Luxoft couvriront l'intégralité du spectre d'initiatives numériques d'entreprise, depuis la modernisation des systèmes TI jusqu'à la fourniture de solutions numériques transformationnelles adaptées.

Opportunités pour les parties prenantes clefs

L'intégration de Luxoft à DXC créera de nouvelles opportunités pour les clients, employés et partenaires:

Pour les clients , la société fusionnée créera une nouvelle proposition de transformation numérique de bout en bout et des offres intégrées pour les segments verticaux clefs. L'entité fusionnée proposera des plateformes numériques différenciées bénéficiant des meilleures capacités des deux entreprises. Un accès accru aux talents du numérique raccourcira la durée des cycles de projet, et une présence élargie de centres de fourniture rapprochera nos capacités numériques de nos clients.

, la société fusionnée créera une nouvelle proposition de transformation numérique de bout en bout et des offres intégrées pour les segments verticaux clefs. L'entité fusionnée proposera des plateformes numériques différenciées bénéficiant des meilleures capacités des deux entreprises. Un accès accru aux talents du numérique raccourcira la durée des cycles de projet, et une présence élargie de centres de fourniture rapprochera nos capacités numériques de nos clients. Pour les employés , tout particulièrement les concepteurs et ingénieurs, le renforcement des capacités de bout en bout fournira un accès aux dernières technologies et innovations, ouvrant ainsi la possibilité de déployer des solutions à l'échelle mondiale. La société fusionnée offrira également des opportunités significatives pour permettre aux professionnels d'élargir leurs compétences numériques, notamment avec l'accès aux derniers programmes de certification des partenaires technologiques.

, tout particulièrement les concepteurs et ingénieurs, le renforcement des capacités de bout en bout fournira un accès aux dernières technologies et innovations, ouvrant ainsi la possibilité de déployer des solutions à l'échelle mondiale. La société fusionnée offrira également des opportunités significatives pour permettre aux professionnels d'élargir leurs compétences numériques, notamment avec l'accès aux derniers programmes de certification des partenaires technologiques. Et les partenaires eux-mêmes seront capables de travailler avec une société indépendante alliant les meilleures capacités numériques en amont, à des compétences inégalées en matière de modernisation et d'intégration TI.

Téléconférence

Les directions de DXC et Luxoft tiendront aujourd'hui une téléconférence à 8h30 EST. Le numéro pour un appel depuis les États-Unis est le (888) 220 8451. Pour un appel depuis un autre pays, veuillez composer le +1 (323) 794 2588. Le code pour tous les participants est le 2797121. Le webcast audio et les diapositives de la présentation seront disponibles sur le site Internet de relations avec les investisseurs de DXC Technology.

Un enregistrement de la téléconférence sera disponible environ deux heures après la fin de celle-ci et jusqu'au 14 janvier 2019. Les numéros pour écouter l'enregistrement sont disponibles sur le lien suivant. Le code pour l'enregistrement est également 2797121.

Guggenheim Securities et BofA Merrill Lynch ont agi en qualité de conseillers financiers, et Latham & Watkins LLP a agi en qualité de conseiller juridique de DXC, et Harney Westwood & Riegel LP a agi en qualité de conseiller des îles Vierges britanniques de DXC. Credit Suisse a agi en qualité de conseiller financier et White & Case LLP en qualité de conseiller juridique de Luxoft, et Conyers Dill & Pearman a agi en qualité de conseiller des îles Vierges britanniques de Luxoft.

À propos de Luxoft

Luxoft (NYSE: LXFT) est un partenaire international de services et conseils technologiques fournissant des solutions sur mesure à ses clients dans 22 pays et sur cinq continents. Créé en 2000, Luxoft allie une excellence d'ingénierie à une expertise sectorielle approfondie afin de fournir et de déployer des solutions technologiques qui stimulent l'évolution des activités de l'entreprise. Grâce à une combinaison de stratégie, de conseils et d'ingénierie, les équipes internationales de Luxoft utilisent la technologie pour promouvoir la transformation commerciale, optimiser les expériences client et stimuler l'efficience opérationnelle. Avec plus de 280 clients actifs, Luxoft se spécialise dans les secteurs de l'automobile, des services financiers, de la santé, des sciences de la vie, des télécommunications et autres. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.luxoft.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de DXC Technology

Chef de file mondial indépendant des services informatiques de bout en bout, DXC Technology (NYSE: DXC) est à l'avant-garde des transformations numériques pour ses clients, en modernisant et en intégrant leurs TI généralistes, et en déployant des solutions numériques à échelle afin d'optimiser les performances commerciales. L’indépendance technologique, les talents internationaux et le vaste réseau de partenaires de la société permettent à 6 000 clients des secteurs public et privé, dans 70 pays, de prospérer grâce au changement. DXC est reconnu comme un leader en matière de responsabilité d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur dxc.technology et explorez THRIVE, la destination numérique de DXC pour les pionniers et les innovateurs.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse n'ayant pas directement et exclusivement trait à des faits historiques, constituent des "énoncés prospectifs". Ces déclarations représentent les intentions, plans, attentes et idées de DXC et/ou de Luxoft, et sont sujettes à des risques, incertitudes et d'autres facteurs, qui se trouvent pour un grand nombre hors du contrôle de DXC et/ou de Luxoft, et il ne peut être garanti que les résultats décrits dans lesdits énoncés se concrétiseront. De nombreux facteurs pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et les énoncés prospectifs, en ce qui concerne la transaction annoncée ci-dessus, notamment les risques relatifs à la finalisation de la transaction selon les délais attendus, l'obtention des approbations réglementaires, le régime fiscal anticipé, des obligations imprévues, de futures dépenses en capital, l'incapacité à atteindre les synergies prévues, la perte de revenu, le retard ou la perturbation des opérations en raison de difficultés à intégrer les activités de DXC et de Luxoft. Pour une description écrite des facteurs de risque qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels de DXC et/ou de Luxoft et les énoncés prospectifs, veuillez vous référer à la section intitulée "Risk Factors" dans le dernier rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels de DXC sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos au 30 juin 2018 et au 30 septembre 2018, le dernier rapport annuel de Luxoft sur formulaire 20-F, et toute information de mise à jour dans les dossiers SEC ultérieurs, ainsi que dans le document d'information que devra remettre Luxoft sur formulaire 6-K, une fois disponible. DXC et Luxoft rejettent toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'événements ultérieurs ou autre, sauf dans les cas requis par la loi.

Informations supplémentaires

La présente annonce est formulée à l'égard de la proposition d'acquisition de Luxoft par DXC. Étant donné que la transaction proposée a déjà été approuvée par la majorité requise d'actionnaires de Luxoft, Luxoft ne sollicitera pas de procurations et n'organisera pas d'assemblée des actionnaires en relation avec la transaction proposée. Luxoft préparera un document d'information pour ses porteurs d'actions ordinaires, décrivant la proposition de transaction. Une fois prêt, le document d'information (Information Statement) sera envoyé aux porteurs d'actions ordinaires de Luxoft, et déposé par Luxoft auprès de la SEC sur formulaire 6-K. LES PORTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES DE LUXOFT SONT INVITÉS À LIRE LE DOCUMENT D'INFORMATION, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE, DANS LEUR INTÉGRALITÉ ET UNE FOIS DISPONIBLES, ÉTANT DONNÉ QU'ILS PEUVENT CONTENIR DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE LA PROPOSITION DE TRANSACTION ET DES DROITS DES ACTIONNAIRES. Les porteurs d'actions ordinaires de Luxoft peuvent obtenir un exemplaire gratuit du document d'information que Luxoft devra déposer à la SEC, et de tout autre document déposé auprès de la SEC par Luxoft, sur le site de la SEC http://www.sec.gov. Des exemplaires gratuits du dernier rapport annuel de Luxoft sur formulaire 20-F, le document d'information sur formulaire 6-K, une fois disponible, et de tout document déposé par Luxoft auprès de la SEC sont également disponibles via le site Internet de relations avec les investisseurs de Luxoft.

