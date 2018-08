Luxoft : rachète Objective Software GmbH, un spécialiste de la conduite autonome et de la mobilité connectée

Luxoft Holding, Inc (NYSE : LXFT), un fournisseur de services informatiques mondial, annonce l’acquisition d’Objective Software GmbH, un fournisseur de services de développement de logiciels et de solutions basées sur IP pour les véhicules autonomes, les systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC), le positionnement de haute précision, ainsi que les applications innovantes pour la mobilité et les villes intelligentes.

Objective met en œuvre ses solutions technologiques avancées dans le secteur de l’automobile, en mettant l’accent sur les voitures connectées et les services de conduite autonome pour des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et fournisseurs majeurs.

Cette acquisition élargit les pratiques SAAC, conduite autonome et mobilité connectée de Luxoft et illustre un engagement à satisfaire la demande croissante pour ces services. Suite à la clôture de cette transaction, Luxoft aura accès à toute une gamme de solutions basées sur IP développées par Objective, dont une plateforme de conduite télécommandée, le partage de voitures autonomes basé sur le cloud, des solutions de cybersécurité pour l’automobile, ainsi qu’un scanner de stationnement automatisé basé sur Lidar. Ces solutions, combinées avec l’expertise d’Objective dans le domaine, amélioreront les capacités de design, de développement et de mise en œuvre de Luxoft en matière de logiciels de nouvelle génération qui permettent à nos clients de réussir dans la révolution de la mobilité.

Du fait des synergies étroites avec notre modèle reposant sur les services, appuyées par le développement d’applications en interne, nous anticipons que les opportunités agrandiront significativement les projets existants d’Objective dans la conduite autonome et la mobilité connectée. En particulier, l’acquisition renforce davantage notre présence à Munich, où nous avons l’intention d’étendre les services de développement de logiciels pour la conduite hautement automatisée avec des fabricants OEM et fournisseurs de premier rang, fournissant ainsi des logiciels de manière efficace dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

« Cette acquisition renforce la solide base sur laquelle notre pratique automobile s’est développée ces dernières années et met nos capacités à l’abri du vieillissement », a déclaré Dmitry Loschinin, président et chef de la direction de Luxoft. « Objective a établi une forte présence auprès de fabricants OEM allemands de premier plan, et nous pensons que ces synergies nous permettront d’offrir davantage de valeur stratégique à nos clients. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’équipe d’Objective et d’améliorer nos offres existantes, alors que nous développons les outils qui permettent la révolution de la mobilité. »

Par l’entremise de l’écosystème mondial de Luxoft composé de 42 centres de prestation, cette acquisition étendra l’évolutivité et la portée de l’offre d’Objective dans sa couverture actuelle auprès de fabricants OEM allemands de premier plan et de leurs fournisseurs. Elle renforce également les capacités de prestation de Luxoft en Allemagne, tout en créant un nouveau bureau en Italie.

« Il existe un vaste potentiel pour Luxoft de développer les solutions d’Objective au profit des clients nouveaux et existants », a expliqué Clemens Dannheim, le co-PDG d’Objective. « Aussi bien la culture de la Société que son approche similaire de la construction de solutions automobiles sophistiquées font que cette acquisition représente une bonne adéquation. Du fait des services avancés de mobilité connectée et des voitures autonomes déjà sur nos routes, nous souhaitions tirer profit de cette opportunité pour développer notre activité et effectuer les changements révolutionnant l’industrie automobile à l’échelle globale. »

À propos de Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT) est un fournisseur mondial de services informatiques qui propose aux sociétés multinationales des solutions technologiques novatrices offrant des résultats commerciaux mesurables. Son offre englobe les conseils stratégiques, les services de développement de logiciels personnalisés, ainsi que l'ingénierie des solutions numériques. Luxoft permet aux entreprises d’améliorer leur compétitivité en tirant parti de son expertise dans de nombreuses industries, telles que le secteur financier, le secteur de l'automobile, des communications, ainsi que des soins de santé et des sciences de la vie. L’engagement Luxoft s'appuie sur un personnel hautement qualifié, et permet à l'entreprise de continuer à innover en permanence dans le domaine de la technologie numérique en pleine évolution.

Luxoft, dont le siège d'exploitation se trouve à Zoug, en Suisse, compte plus de 12 900 employés dans 42 villes réparties dans 21 pays sur cinq continents. Pour plus d’informations, consultez le site www.luxoft.com.

À propos d’Objective

Objective Software GmbH est une société informatique proposant des solutions sophistiquées pour le futur : les domaines d’expertise de la société incluent l’automobile, les véhicules autonomes, la conduite télécommandée, le positionnement de haute précision, ainsi que les applications innovantes pour la mobilité et les villes intelligentes. Les standards de la société sont élevés, raison pour laquelle elle s’engage vis-à-vis d’actions efficaces et immédiates, d'objectifs précis et d’une approche visionnaire. Ce qui anime Objective se résume à : la passion et la créativité de l’équipe, associées à une organisation et un esprit d’équipe excellents. Comptant plus de 100 employés répartis sur plusieurs sites en Europe, les équipes offrent des projets enthousiasmants avec des fabricants d’équipements originaux et fournisseurs de premier rang internationaux.

De plus amples informations au sujet de la société et de ses projets sont disponibles sur le site www.objective.de.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse de Luxoft Holding, Inc (« Luxoft ») contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs incluent des informations concernant les résultats futurs possibles ou présumés de notre entreprise et notre situation financière, ainsi que les résultats des opérations, les liquidités, les plans et les objectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l’emploi d’une terminologie comme « penser », « pourrait », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention de », « devrait », « planifier », « s’attendre à », « prédire », « potentiel », ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations sont assujetties, sans limitation, aux facteurs de risque évoqués dans le paragraphe « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de Luxoft sur formulaire 20-F pour l’exercice clos au 31 mars 2017 et dans d’autres documents déposés ou fournis à la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC ») par Luxoft. Sauf si la loi l'exige, Luxoft ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement un quelconque énoncé prospectif pour quelque raison que ce soit après la date de ce communiqué de presse, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

