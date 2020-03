EssilorLuxottica: bénéfice stable en 2019

Paris (awp/afp) - Le leader mondial franco-italien de l'optique EssilorLuxottica, a publié vendredi un bénéfice net part du groupe quasi stable en 2019 (-0,6%) à 1,08 milliard d'euros (1,15 milliard de francs suisses), et table pour 2020 sur une croissance de ses ventes proche de celle de l'an passé malgré le coronavirus.

Le bénéfice net ajusté des effets du rapprochement entre Essilor et Luxottica en 2018, indicateur jugé pertinent par le groupe, est en hausse de 9,2% sur un an à 1,94 milliard d'euros (+4,8% à taux de changes constants), selon un communiqué du groupe.

Dopées par les deux principales divisions que sont les verres et les ventes au détail, les ventes annuelles ont grimpé de 7,4% (+4,4% à devises constantes) à 17,39 milliards d'euros, dans la partie haute des objectifs initiaux du groupe. Elles sont légèrement supérieures aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg et Factset.

Pour 2020, EssilorLuxottica prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% à taux de changes constants, pour une hausse de son bénéfice opérationnel ajusté comprise entre 0,7 et 1,2 fois celle des ventes.

La progression annuelle du bénéfice net ajusté devrait être comprise entre 0,7 et 1,2 fois celle du chiffre d'affaires.

Ces prévisions supposent toutefois que "l'épidémie de Covid-19 se résorbe dans les prochains mois", précise le communiqué, et s'entendent hors impact du rachat du distributeur d'optique néerlandais GrandVision, projet annoncé l'an passé et objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne.

Du fait de l'épidémie de nouveau coronavirus, le groupe s'attend "actuellement à ce que la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre soit inférieure à celle de l'ensemble de l'année". Il table toutefois sur une reprise au second semestre.

Cette épidémie a un impact négatif sur l'activité de l'entreprise en Chine, qui représente environ 5% du chiffre d'affaires consolidé.

A ce stade, le virus a également "légèrement affecté l'activité du groupe dans d'autres régions", même si les stocks sont suffisants pour faire face à plusieurs semaines de demande.

EssilorLuxottica confirme ses objectifs de réduction de coûts, prévoyant des synergies allant de 420 à 600 millions d'euros d'ici 2022-2023.

Le fabricant de verres et montures, qui a connu l'an passé une crise de gouvernance, confirme la recherche en cours d'un nouveau directeur général, avec une nomination toujours attendue d'ici à la fin de l'année. Des candidats internes à l'entreprise sont "désormais également considérés".

afp/jh