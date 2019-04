EssilorLuxottica lance le processus de recherche d'un nouveau directeur général

Paris (awp/afp) - EssilorLuxottica a lancé mercredi le processus de recherche d'un nouveau directeur général pour le groupe, via deux cabinets internationaux, marquant une première avancée après des semaines de crise entre les parties italiennes et françaises.

"Le comité des nominations et rémunérations d'EssilorLuxottica a mandaté deux cabinets de conseil en recrutement pour l'assister dans la recherche de candidats, selon le principe du +meilleur profil pour le poste+, pour prendre la fonction de directeur général d'ici la fin de l'année 2020", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Fin mars, la crise au sommet du groupe a atteint un pic lorsque Delfin, la holding de Leonardo Del Vecchio, PDG et premier actionnaire d'EssilorLuxottica, avait demandé l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale face à ses partenaires d'Essilor. Les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas respecter l'accord de rapprochement de 2017.

Dans ce contexte, le lancement du recrutement d'un nouveau directeur général marque une avancée.

"En vertu des accords existants, la candidature du futur directeur général sera soumise au conseil d'administration d'EssilorLuxottica, après proposition conjointe du PDG (M. Del Vecchio) et du vice PDG Délégué (Hubert Sagnières, patron d'Essilor, ndlr), et sur la base de la recommandation du comité des nominations et rémunérations", a détaillé mercredi le communiqué du groupe né le 1er octobre dernier de la fusion du français Essilor et de l'italien Luxottica.

Les deux cabinets choisis sont Russell Reynolds Associates et Eric Salmon & Partners.

"Le candidat sélectionné devra dans un premier temps être nommé directeur-général Délégué. Il sera chargé de coordonner les activités d'EssilorLuxottica en tant que holding, et d'assister le PDG et le vice-PDG délégué dans leurs efforts pour faciliter l'intégration d'Essilor et de Luxottica", a ajouté le groupe.

"Ses pouvoirs devront être définis par le conseil d'Administration sur la base de la recommandation conjointe du Président-Directeur Général et du Vice-Président Directeur Général Délégué", poursuit-il.

Parallèlement, les sociétés opérationnelles Essilor et Luxottica restent deux entités juridiques distinctes, "leurs directeurs généraux conservant, avec l'appui de leurs équipes dirigeantes respectives, la gestion autonome de leurs propres opérations, à certaines exceptions près".

afp/rp