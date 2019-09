EssilorLuxottica: synergies jusqu'à 600 millions d'euros d'ici à 2023

Paris (awp/afp) - Le géant franco-italien de l'optique EssilorLuxottica évalue jusqu'à 600 millions d'euros d'ici à 2023 les synergies liées au rapprochement dont il est né, a annoncé mercredi le groupe, qui vise une croissance annuelle d'environ 5% des ventes sur les cinq prochaines années.

EssilorLuxottica est issu d'une fusion conclue en octobre 2018 entre le français Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, et l'italien Luxottica, numéro un des montures de marques prestigieuses comme Prada, Chanel ou Ray-Ban.

Ce rapprochement permettra des synergies (gains de revenus et réductions de coûts) dopant le résultat opérationnel courant ajusté (Ebit) de 300 à 350 millions d'euros d'ici à 2021, et d'entre 420 et 600 millions d'euros en 2022-2023, selon une présentation dévoilée lors d'une journée réservée aux investisseurs.

EssilorLuxottica a assuré être "en bonne voie d'atteindre ses objectifs en termes de synergie", selon ce document mis en ligne en soirée.

Ces prévisions ont cependant été très mal accueillies mercredi par les marchés, qui anticipaient de meilleures perspectives: le titre du groupe a ainsi décroché de 2,87% à 128,80 euros.

Selon la même présentation, EssilorLuxottica anticipe par ailleurs une croissance annuelle de ses ventes "dans le milieu de la fourchette de 0 à 10%" pour la période jusqu'à 2023 (à devises constantes et pro forma), contre une performance de 3,2% en 2018.

Le groupe mise notamment sur la robuste demande d'une classe moyenne en plein essor, particulièrement en Asie.

La fusion entre Essilor et Luxottica, présentée comme un "mariage entre égaux", a créé des remous entre les camps français et italien au sujet de la gouvernance du groupe.

En mai, un compromis a été trouvé sans toutefois dissiper tous les doutes et EssilorLuxottica doit encore se trouver un directeur général d'ici à la fin 2020.

afp/rp