Luxottica : objectifs annuels confirmés

Luxottica a publié hier soir, pour la dernière fois de manière séparée d'Essilor, son chiffre d'affaires d'affaires trimestriel. Rappelons que la finalisation de la 'mégafusion' qui a donné naissance à EssilorLuxottica a été annoncée le 1er octobre.



Au 3e trimestre qui courait de juillet à septembre, le CA publié du lunettier italien a augmenté de 2,9% à 2,2 milliards d'euros. Sans tenir compte de l'effet de changes, ce taux atteint 3,5%, tiré par la division de détail (+ 4,8% au T3, et + 3,5% sur neuf mois). La tendance accélère en Amérique du Nord et redevient positive en Europe. Du côté de la vente de gros, la variation, toujours hors devises, atteint 0,9% au T3 et - 2,4% sur neuf mois.



Sur neuf mois, le CA de Luxottica atteint 6,8 milliards d'euros, soit - 4,5% en données publiées et + 1,3% hors changes.



Au 30 septembre, Luxottica comptait 9.040 points de ventes, dont 3.222 à l'enseigne Sunglass Hut et 1.165 pour LensCrafters.



Le groupe italien a enfin confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2018, ce qui comprend une croissance hors devises d'environ 2%, et une 'robuste' rentabilité.





