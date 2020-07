Optique: GrandVision ouvre une procédure d'arbitrage contre EssilorLuxottica

Paris (awp/afp) - Le leader mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé jeudi que le distributeur d'optique néerlandais GrandVision, qu'il souhaite racheter, et la société d'investissement HAL, ont entamé une procédure d'arbitrage contre lui, après qu'il a ouvert des poursuites judiciaires à leur encontre.

"EssilorLuxottica considère ces procédures d'arbitrage comme une tentative surprenante mais évidente de la part de HAL et GrandVision pour détourner l'attention des manquements de GrandVision à ses obligations" et de "son incapacité à lui fournir l'information requise", a réagi EssilorLuxottica dans un communiqué.

Mi-juillet, le groupe franco-italien a saisi un tribunal de Rotterdam pour exiger des informations sur l'impact de la crise du coronavirus de la part du distributeur d'optique GrandVision. Il demandait notamment des informations sur "la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19".

Mais "à ce jour, EssilorLuxottica n'a toujours pas reçu les informations demandées à GrandVision et HAL", a déploré le leader mondial de l'optique.

Il a donc décidé de maintenir son action en justice initiée aux Pays-Bas "en vue d'obtenir des informations de la part de HAL et GrandVision", a-t-il ajouté, précisant qu'"une audience est prévue le 10 août" prochain.

"Leur réticence à fournir ces informations a augmenté les craintes de la société quant à leurs motivations et à l'ampleur des manquements de GrandVision à ses obligations", s'est-il inquiété.

Ce litige s'inscrit dans le cadre du rachat souhaité de GrandVision par EssilorLuxottica. Ce dernier avait annoncé en juillet 2019 son intention d'acquérir les 76,72% de HAL Holding N.V. dans le capital de GrandVision à un prix par action de 28 euros, valorisant la société néerlandaise à 7,1 milliards d'euros.

La Commission européenne a ouvert en février une enquête approfondie sur cette opération, s'inquiétant des conséquences pour le consommateur européen de cette fusion entre géants.

EssilorLuxottica est lui-même issu d'une tumultueuse fusion conclue en octobre 2018 entre le français Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, et l'italien Luxottica, numéro un des montures de marques prestigieuses comme Prada, Chanel et Ray-Ban.

Avec cette opération, EssilorLuxottica, qui possède déjà 9.100 magasins de détail dans le monde, pourrait mettre la main sur plus de 7.000 nouveaux magasins dans plus de 40 pays en Europe, en Amérique du nord, en Amérique latine et en Asie.

afp/rp