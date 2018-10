La Banque cantonale de Lucerne prend une participation dans Swisssign Group

Zurich (awp) La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) veut accélérer la numérisation de ses affaires. A cet effet, l'établissement de Suisse centrale a pris une participation dans Swisssign Group. L'entreprise commune des CFF, de La Poste et de Swisscom, entre autres, développe la solution d'authentification en ligne "SwissID".

La Banque cantonale de Lucerne (LUKB), qui ne fournit aucune information financière concernant la transaction, entend implémenter dès le début de l'an prochain "Swiss ID" dans le processus d'authentification pour les utilisateurs de la plateforme de financement participatif "funders.ch", précise jeudi l'établissement. Celui-ci entend progressivement étendre l'utilisation de cette solution à ses autres services en ligne.

"SwissID" permet aux utilisateurs de services commerciaux ou administratifs en ligne de se connecter avec un authentifiant unique. Plusieurs instituts financiers, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen ainsi que les banques cantonales de Genève et Zurich, détiennent 44% des actions de Swisssign Group. La Poste, les CFF et Swisscom en contrôlent également 44%, alors que les 12% restants sont en mains d'assureurs et de caisses-maladie.

vj/al