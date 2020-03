LVMH : Invest Securities confirme son conseil

30/03/2020 | 09:48

Invest Securities confirme ce matin son conseil neutre sur la valeur et décide de mettre son objectif de cours sous revue (il était avant de 395 E).



' Après Kering, c'est au tour de LVMH, mais avec encore plus de retenue et de précautions, de donner une première évaluation des risques encourus par un bouleversement sans précédent de ses conditions d'exploitation ' indique Invest Securities.



' LVMH pense accuser une baisse de ses ventes au T1 comprise entre -10 et -20%. Il indique par ailleurs que c'est bien l'ensemble de la chaîne de valeur qui est affectée par la gestion de la crise épidémiologique, avec un impact sur les résultats, sans autre précision dans l'impossibilité d'évaluer un calendrier de retour à la normale ' rajoute le bureau d'analyses.



' Selon nous, le mal est déjà fait dans le sens où la baisse des résultats du S1, avec un T2 nettement dégradé, ne saurait être rattrapée sur l'ensemble de l'année avec un recul du RNPG que nous projetons à 2 chiffres, même après intégration de Tiffany ' indique Invest Securities.



