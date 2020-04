LVMH : Invest Securities confirme son opinion

17/04/2020 | 09:42

Invest Securities estime que LVMH ' subit de plein fouet la crise du Covid-19 avec des révisions somme toute douloureuses, pour un premier de la classe réputé défensif il y a encore peu de temps '.



Suite à la publication des trimestriels, Invest Securities confirme son opinion Neutre et place son objectif de cours sous revue.



' Cela dit, alors que le momentum de prévisions nous paraît loin d'être stabilisé, par rapport à un consensus à la peine, LVMH comme le secteur du luxe dans son ensemble n'ont pas démérité en relatif, au point de maintenir des multiples relatifs (PER) toujours dans le plus haut décile historique ' indique le bureau d'analyses.



' Ce qui s'apparente à un idéal, n'est pas une situation confortable sur un marché mondial du Luxe dépendant à 50% (hors USA) de flux pour l'essentiel touristiques, alors que le facteur de substitution jouant sur un rendement nettement amélioré du seul cluster chinois domestique reste à valider ' rajoute Invest Securities.



