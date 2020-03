LVMH : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

26/03/2020 | 14:19

Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur LVMH, avec un objectif de cours abaissé de 475 à 440 euros, considérant le titre du géant français du luxe comme 'un port (plus) sûr dans la tempête'.



S'il estime que les ventes du groupe devraient reculer de 17% en organique au premier trimestre, l'une de ses pires performances trimestrielles des 20 dernières années, le broker pense que LVMH devrait avoir fait mieux que la plupart de ses pairs.



'Toutefois la surperformance relative du groupe pourrait ne pas être aussi significative au deuxième trimestre, étant donnés le mix géographique (environ un quart des ventes réalisées en Amérique du Nord) et le mix de catégories et de canal', nuance-t-il.



