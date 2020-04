LVMH : Oddo confirme son conseil avant les trimestriels

16/04/2020 | 10:08

LVMH a déjà indiqué il y a quelques semaines tabler sur un recul des ventes compris entre -10% et -20% sur le 1er trimestre. ' Nos propres prévisions sont plutôt en bas de cette fourchette à -17% publié soit près de -20% en organique (-15% organique pour Mode et Maroquinerie) '.



' Nous tablons dans notre modèle sur un recul T2 autour de -35% dans la plupart des divisions (Parfums & Cosmétiques devrait faire un peu mieux au vu de son exposition plus Asie/digital que la moyenne du groupe) mais cela suppose une reprise rapide sur mai ' rajoute Oddo.



' A quelle vitesse les ventes de biens de luxe se rétablissent-elles en Chine alors que la plupart des boutiques ont ré-ouvert sur mars. Nos prévisions tablent sur une reprise réelle mais contrainte au S2 et sur un franc rebond en 2021 '.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 352 E. ' Le rebond rapide observé pour le secteur et le marché dans son ensemble nous paraît toujours fragile ' souligne Oddo.



