BONDS : S&P abaisse sa perspective pour la note de LVMH à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's a abaissé vendredi sa perspective pour la note de crédit de LVMH de "stable" à "négative", en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus sur les activités du groupe de luxe. L'agence d'évaluation financière a confirmé ses notes à long et court terme "A+/A-1" pour LVMH. La pandémie provoquera une détérioration sensible de la performance opérationnelle du groupe en 2020, en raison de la fermeture temporaire de ses magasins et de l'effet négatif de la crise sanitaire sur la confiance et le revenu disponible des ménages, a indiqué S&P. La perspective "négative" tient compte de la pression sur les paramètres de crédit de LVMH due aux perturbations provoquées par la pandémie et à l'acquisition de Tiffany financée par la dette, a expliqué l'agence.

