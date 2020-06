Confiant dans sa fusion avec LVMH, Tiffany monte malgré sa perte trimestrielle

(Actualisation: renégociation des covenants, précisions sur la performance en Chine, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Tiffany gagne 2,1% mardi à Wall Street malgré l'annonce d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu, les investisseurs retenant les commentaires positifs du joaillier sur son rachat par LVMH.

Tiffany a accusé une perte nette de 65 millions de dollars au cours du trimestre clos fin avril, contre un bénéfice de 125 millions de dollars un an plut tôt. Son chiffre d'affaires a chuté de 45% sur la période, à 556 millions de dollars. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 654 millions de dollars.

En dépit de l'impact du coronavirus sur son activité tout au long du trimestre, le groupe a enregistré une croissance de 30% de ses ventes en Chine continentale au mois d'avril, par rapport à la même période un an plus tôt. Sur un an en mai, ses ventes dans le pays ont bondi de 90%, a-t-il ajouté.

Le directeur général du groupe, Alessandro Bogliolo, s'est par ailleurs dit "confiant" dans le fait que l'avenir de Tiffany soit associé à celui de LVMH, suite à des informations de presse publiées la semaine dernière selon lesquelles le rachat du joaillier américain par le géant du luxe français pour une valeur d'environ 16 milliards de dollars semblait incertain. Tiffany a fait état de progrès dans le processus d'approbation de cette fusion par les autorités compétentes, notamment au Mexique et en Russie.

Tiffany a également précisé avoir conclu avec ses créanciers plusieurs amendements portant sur ses prêts en cours. "Ces amendements modifient principalement les seuils des ratios financiers" que le groupe s'est engagé à respecter dans le cadre de ses accords de prêts, et sont valables jusqu'au 30 avril 2021 inclus, a indiqué le joaillier.

L'assouplissement des "covenants" financiers de Tiffany prive LVMH d'un moyen de pression pour éventuellement renégocier le prix de son acquisition.

L'action Tiffany a perdu 6% au cours des trois derniers mois, alors que le S&P 500 a progressé de 17,7%.

