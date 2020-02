Face au coronavirus, annulations et reports en série de grands salons

internationaux

PARIS (awp/afp) - Du salon de l'automobile de Genève au mondial du mobile de Barcelone, en passant par la conférence annuelle des développeurs de Facebook: l'épidémie de Covid-19 a provoqué l'annulation ou le report de nombreux salons et autres rendez-vous économiques internationaux. Liste non exhaustive des grands événements touchés.

En Europe

FRANCE

Le gouvernement a annoncé samedi l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et de certains événements en extérieur.

En conséquence, le salon de l'agriculture à Paris ferme ses portes samedi soir, un jour plus tôt que prévu. En 2019, il avait attiré quelque 630.000 personnes, mais la fréquentation cette année "est à la baisse, et le coronavirus y a fortement contribué", a indiqué à l'AFP Jean-Luc Poulain, président du salon.

Les organisateurs du Mipim de Cannes, rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier, l'ont repoussé samedi de mars à juin.

Le salon international des matériaux composites, JEC World, prévu la semaine prochaine, a été reporté au mois de mai.

SUISSE

Les autorités ont décidé vendredi d'interdire les événements rassemblant plus de 1.000 personnes.

Le salon de l'automobile de Genève, rendez-vous majeur du secteur qui réunit plus de 600.000 personnes tous les ans pendant une dizaine de jours en mars, a donc été annulé.

Le salon horloger de Bâle, qui devait se dérouler du 30 avril au 5 mai, a été ajourné, et celui de Genève, prévu quelques jours plus tôt, annulé.

ALLEMAGNE

Le salon international du tourisme de Berlin (ITB), plus grand rendez-vous du secteur, devait se tenir du 4 au 8 mars mais a été annulé par les autorités. Ce salon attendait plus de 160.000 visiteurs et 10.000 exposants venus de 180 pays.

ESPAGNE

Les organisateurs du salon mondial du mobile de Barcelone, qui devait se dérouler fin février, ont fait partie des premiers à jeter l'éponge, contraints par les annulations de participants majeurs, dont Facebook, Amazon, Sony, NTT DoCoMo ou encore l'opérateur BT.

ITALIE

Le salon annuel du meuble de Milan, grand rendez-vous international de l'ameublement et du design, a été reporté au mois de juin.

En Asie

CHINE

Le plus grand salon de vins et spiritueux du pays, prévu à Chengdu fin mars et qui attire 400.000 personnes, a été reporté sine die par les autorités chinoises.

Le salon d'art contemporain Art Basel, prévu fin mars à Hong Kong, est également annulé. Idem pour la conférence et exposition sur l'aviation d'affaires en Asie de Shanghai, prévue fin avril.

Plusieurs salons qui devaient se tenir à Pékin au premier trimestre ont par ailleurs été reportés: la Beijing Fabric Wallpaper Expo (papiers peints), le Build & Decor (matériaux de construction et décoration) et la China International Door Expo (industrie des portes).

COREE DU SUD

Semikon Korea, le salon professionnel international des semi-conducteurs qui a lieu une fois par an à Séoul a été annulé début février, les organisateurs faisant de la santé des participants "leur priorité".

Amérique

ETATS-UNIS

Facebook a annulé jeudi sa conférence annuelle des développeurs prévue pour début mai, à cause des inquiétudes grandissantes autour de la propagation de l'épidémie. Ce rassemblement organisé en pleine Silicon Valley attire chaque année des milliers d'ingénieurs. Les deux jours de conférence seront remplacés par des sessions locales, notamment pour les étudiants, et des "contenus vidéo diffusés en direct".

Toujours en Californie, une conférence annuelle de développeurs de jeux vidéo, prévue mi-mars à San Francisco, a été reportée sine die.

Ils ont eu lieu, mais...

Le salon aéronautique de SINGAPOUR, le plus important d'Asie, s'est déroulé à la mi-février dans une ambiance morose. Plus de 70 exposants ont renoncé à participer au salon, dont le géant américain de la défense Lockheed Martin et les constructeurs canadiens Bombardier et De Havilland. Le salon a néanmoins réuni 930 compagnies et 40.000 professionnels.

En FRANCE, le salon Wine-Paris-Vinexpo, qui s'est tenu du 10 au 12 février, a reçu un tiers des visiteurs professionnels chinois qui étaient inscrits, c'est-à-dire une centaine de personnes sur les 300 qui avaient fait une pré-inscription.

