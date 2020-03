LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Coronavirus - Yves Saint Laurent et Balenciaga fabriqueront des masques

flojenna - Les gros opportunistes qui s'engouffrent dans la brèches !!! Et à combien le masque ? je me réjouie de voir jusqu'à quel point ils oseront ...t être fier d'avoir trouver un producteur en Chine ! surtout pas cher...exploitation des êtres humains oblige !

Tout ça me dégoute ! cette branche est nauséeuse.

Alors que le globalisme devrait abdiquer elles relance la machine ??? Ils ne comprennent rien, fric fric fric !!! 1