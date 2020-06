LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 15 juin 2020 GIVENCHY nomme Matthew M. Williams Directeur Artistique

La Maison GIVENCHY est heureuse d'annoncer la nomination de son nouveau directeur artistique, Matthew M. WILLIAMS, qui prendra ses fonctions le 16 juin 2020.

Matthew M. WILLIAMS sera responsable de la direction créative de l'ensemble des collections féminines et masculines de la Maison.

Sidney TOLEDANO, Président-directeur général de LVMH Fashion Group et membre du Comité exécutif de LVMH, déclare :

Je suis très heureux que Matthew M. WILLIAMSrejoigne aujourd'hui le groupe LVMH. Depuis sa participation au Prix LVMH, nous avons eu le plaisir de le voir devenir l'un des talents les plus prometteurs d'aujourd'hui.

Sa vision singulière de la modernité représente pour GIVENCHY une occasion exceptionnelle d'écrire un nouveau chapitre de son histoire avec force et succès.

Renaud de LESQUEN, Président de GIVENCHY, déclare :

Je souhaite accueillir chaleureusement Matthew M. WILLIAMS au sein de notre belle Maison GIVENCHY.

Je suis convaincu que son approche sans concession du design et de la créativité, en collaboration étroite avec les extraordinaires ateliers et équipes de la Maison, permettra à Matthew d'exprimer pleinement tout le potentiel de GIVENCHY.

Matthew M. WILLIAMS déclare :

C'est un immense honneur de rejoindre la Maison GIVENCHY. La position unique qu'elle occupe et son aura intemporelle font d'elle une icône incontestable. Je me réjouis de travailler avec ses équipes et ses ateliers pour faire entrer GIVENCHY dans une nouvelle ère fondée sur la modernité et l'inclusivité.

Je souhaite remercier le groupe LVMH de m'avoir confié l'opportunité de réaliser le rêve d'une vie.

Alors que nous vivons des événements sans précédent, je souhaite, aux côtés de ma communauté et de mes collègues, envoyer un message d'espoir et contribuer à l'évolution positive de notre société.

Matthew M. WILLIAMS présentera sa première collection pour la Maison GIVENCHY en octobre à Paris.