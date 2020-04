LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : a vu ses ventes reculer de 15% au T1 et réduira de 30% son dividende 2019

(Actualisation : commentaires supplémentaires sur les perspectives)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial du luxe LVMH a vu ses ventes reculer sans surprise au premier trimestre, la crise sanitaire du Covid-19 ayant entraîné la fermeture des boutiques et des sites de production de l'entreprise dans la plupart des pays au cours des dernières semaines.

Le groupe aux 70 "maisons" de luxe a publié jeudi soir un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en baisse de 15% en données publiées et de 17% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 10,53 milliards d'euros, après 12,54 milliards d'euros au premier trimestre 2019.

Le groupe avait prévenu qu'il s'attendait à une baisse comprise entre 10% et 20% de ses ventes au premier trimestre, par rapport à la même période un plus tôt, en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus sur ses activités.

La division Mode et Maroquinerie, qui représente près de 60% des bénéfices du groupe, a vu ses ventes reculer de 10% en organique, à 4,64 milliards d'euros, la progression rapide des ventes en ligne ayant permis de limiter les effets de la fermeture des boutiques.

La Distribution sélective a enregistré un repli organique de 26% sur le trimestre, à 2,63 milliards d'euros, et les Parfums et Cosmétiques ont reculé de 19%, à 1,38 milliard d'euros.

La baisse organique de la division Vins et Spiritueux s'est quant à elle établie à 14%, "l'effet positif de change et la politique ferme de hausse de prix ont compensé en partie la baisse des volumes", a indiqué le groupe. Le chiffre d'affaires de cette division s'est établi à 1,18 milliard d'euros.

"Dans un contexte très perturbé, le groupe maintiendra une stratégie centrée sur la préservation de la valeur de ses marques, en s'appuyant sur l'exceptionnelle qualité de ses produits et la réactivité des équipes. Dans les circonstances actuelles, le groupe renforcera encore sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements", a commenté LVMH dans un communiqué.

Impact des fermetures de sites de magasins

En termes de perspectives, "les fermetures de sites de production et de magasins du groupe dans la plupart des pays du monde pendant le premier semestre auront un impact sur les ventes et les résultats annuels" a par ailleurs prévenu l'entreprise, précisant qu'il n'était pas possible d'évaluer précisément cet impact à ce stade.

Dans ces conditions, "on ne peut qu'espérer que la reprise se fasse graduellement à partir des mois de mai ou juin après un second trimestre qui devrait être encore très affecté par la crise, en particulier en Europe et aux Etats-Unis", a ajouté LVMH.

Le conseil d'administration de LVMH a décidé de proposer à l'assemblée générale du 30 juin 2020 un dividende réduit de 30% par rapport au montant annoncé le 28 janvier 2020. Le dividende de l'exercice 2019 serait ainsi de 4,80 euros par action, soit un solde de 2,60 euros, compte tenu de l'acompte de 2,20 euros par action versé le 10 décembre dernier.

Par ailleurs, le président-directeur général du groupe, Bernard Arnault, et par chacun des autres administrateurs exerçant des fonctions exécutives dans l'entreprise, ont décidé de renoncer à leur rémunération pour les mois d'avril et mai 2020 ainsi qu'à toute rémunération variable au titre de l'année 2020.

Les administrateurs de la société ont de leur côté pris la décision de réduire de 30% le montant de leur rémunération au titre de leur mandat social pour l'année 2020.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE LVMH :

http://www.lvmh.fr/communication-financiere/communiques

Agefi-Dow Jones The financial newswire