LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : envisage d'acheter des actions Tiffany sur le marché

Selon l'article de Bloomberg, LVMH a discuté de ses intentions avec le conseil d'administration de Tiffany qui pourrait lui donner le feu vert après la publication des résultats trimestriels du groupe américain vendredi.

LVMH n'a pas encore pris de décision définitive et étudie de possibles obstacles juridiques, ajoute l'article.

Ni LVMH ni Tiffany n'étaient disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations jeudi.

Le groupe dirigé par Bernard Arnault a levé le mois dernier 9,3 milliards d'euros sur les marchés obligataires pour financer en partie l'opération, censée être finalisée en milieu d'année.

Le cours de Tiffany était tombé mercredi sous 104 dollars, son plus bas niveau depuis près de six mois et plus de 22% en dessous du prix d'achat de 135 dollars prévu par l'offre de LVMH.

Le titre a repris près de 14% jeudi pour finir à 126 dollars.

(Nivedita Balu à Bangalore, version française Marc Angrand)